Общество

Константин Большаков
20 Декабря, 2017 09:44

Школьника, выступившего в бундестаге, продолжают травить

Николай Десятниченко в бундестаге.
Источник: meduza.io
#Германия

#школьник

#травля
Салехард, 20 Декабря - DIXINEWS.

Десятиклассника, который выступал в бундестаге перед немецкими депутатами и имел смелость оправдать солдат Третьего рейха, продолжают травить в РФ. Из-за этого здоровье парня сильно пошатнулось.

Как сообщили СМИ, Николай Десятниченко из Ямало-Ненецкого автономного округа, тот самый, который в ноябре 2017 года выступил перед депутатами бундестага и предположил, что не все германские солдаты времён Великой Отечественной войны желали убивать, похудел на 7 килограмм. Всему виной - травля, устроенная парню на родине.

- Когда ситуация сдетонировала, над Десятниченко начали издеваться, угрожали ему, называли нацистом, - рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Напомним, выступление школьника в Германии вызвало широкое возмущение в обществе. Люди увидели в словах Дмитрия оправдание нацизму и начали травить его, несмотря на то, что даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Десятниченко не хотел сказать ничего плохого.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Siemens объявил о сокращении около 6900 рабочих мест
Тур Scorpions соединит Москву и Киев
Путин: не смотря на ситуацию, торговля ФРГ и РФ выросла на четверть
Читайте в рубрике:
В ФСБ оправдали сталинские репрессии
Определены лучшие вопросы Путину на пресс-конференции
На Москву надвигается сильнейший снегопад

В столице и двух провинциях Венесуэлы частично отключили свет
Крушение поезда в США: не менее трёх погибших
В Екатеринбурге неизвестные избили руководителя кадастровой палаты
Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ. Трансляция 19 декабря 2017 года
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФСБ оправдали сталинские репрессии
Москва, 20 Декабря, 12:29.
Тест-драйв нового УАЗ "Профи": плачущий "убийца"
Москва, 20 Декабря, 12:24.
Россиянам простят безнадёжные долги по налогам
Москва, 20 Декабря, 10:23.
26 стран отказались признать Россию оккупантом
Пермь, 20 Декабря, 10:22.
Уполномоченный по правам ребёнка России приехала в Прикамье
Москва, 20 Декабря, 10:00.
В Москве пройдут занятия бесплатного детского проекта "Все на лёд"
Салехард, 20 Декабря, 09:44.
Школьника, выступившего в бундестаге, продолжают травить
Пермь, 20 Декабря, 08:34.
Новогодний праздничный стол в Пермском крае стоит около 6000 рублей
Пермь, 20 Декабря, 06:48.
Три дошкольника Прикамья победили на всероссийском конкурсе рисунков
Самара, 20 Декабря, 06:00.
В Самаре открыли Центр выдачи FAN ID ЧМ-2018
Омск, 20 Декабря, 05:00.
Скрипка XIX века прибыла в Омск в качестве главного приза на музыкальном конкурсе
Уфа, 20 Декабря, 04:00.
Представители ПФО провели конференцию по сотрудничеству с рабочей группой КНР
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия