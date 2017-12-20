Школьника, выступившего в бундестаге, продолжают травить

Десятиклассника, который выступал в бундестаге перед немецкими депутатами и имел смелость оправдать солдат Третьего рейха, продолжают травить в РФ. Из-за этого здоровье парня сильно пошатнулось.

Как сообщили СМИ, Николай Десятниченко из Ямало-Ненецкого автономного округа, тот самый, который в ноябре 2017 года выступил перед депутатами бундестага и предположил, что не все германские солдаты времён Великой Отечественной войны желали убивать, похудел на 7 килограмм. Всему виной - травля, устроенная парню на родине.

- Когда ситуация сдетонировала, над Десятниченко начали издеваться, угрожали ему, называли нацистом, - рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Напомним, выступление школьника в Германии вызвало широкое возмущение в обществе. Люди увидели в словах Дмитрия оправдание нацизму и начали травить его, несмотря на то, что даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Десятниченко не хотел сказать ничего плохого.