Кириенко ответил о возможности возглавить штаб Путина

Сергей Кириенко прокомментировал возможность того, что он может возглавить предвыборный штаб Владимира Путина. Помимо него есть и другой кандидат.

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко развеял слухи относительно того, что он станет руководителем предвыборного штаба действующего главы государства Владимира Путина на выборах в марте 2018 года. По словам господина Кириенко, данная информация не соответствует действительности.

- Конечно нет, - сказал Кириенко в беседе с РИА «Новости», отвечая на вопрос о возможном назначении на должность главы путинского штаба.

О том, что возглавить кампанию Путина на грядущих выборах может Сергей Кириенко, ранее сообщило издание «Коммерсант», передаёт корреспондент ИА «DixiNews». По данным газеты, вторым возможным кандидатом на этот пост рассматривался Антон Вайно.

Кириенко является первым зампреда администрации президента РФ с октября 2016 года. В 1998 году он возглавлял российское правительство.