Власть

Константин Большаков
19 Декабря, 2017 16:47

Кириенко ответил о возможности возглавить штаб Путина

Владимир Путин и Сергей Кириенко.
Источник: regnum.ru
#Путин

#выборыпрезидента

#Кириенко
Москва, 19 Декабря - DIXINEWS.

Сергей Кириенко прокомментировал возможность того, что он может возглавить предвыборный штаб Владимира Путина. Помимо него есть и другой кандидат.

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко развеял слухи относительно того, что он станет руководителем предвыборного штаба действующего главы государства Владимира Путина на выборах в марте 2018 года. По словам господина Кириенко, данная информация не соответствует действительности.

- Конечно нет, - сказал Кириенко в беседе с РИА «Новости», отвечая на вопрос о возможном назначении на должность главы путинского штаба.

О том, что возглавить кампанию Путина на грядущих выборах может Сергей Кириенко, ранее сообщило издание «Коммерсант», передаёт корреспондент ИА «DixiNews». По данным газеты, вторым возможным кандидатом на этот пост рассматривался Антон Вайно.

Кириенко является первым зампреда администрации президента РФ с октября 2016 года. В 1998 году он возглавлял российское правительство.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Определены лучшие вопросы Путину на пресс-конференции
Зюганов жёстко раскритиковал Путина в эфире федерального канала
Песков прояснил отношение Путина к Навальному
Читайте в рубрике:
Власти США назвали две страны, которых боятся больше всего
Путин ответил, зачем идёт на очередной срок
Кремль признал отсутствие конкуренции на президентских выборах

Крушение поезда в США: не менее трёх погибших
Выступление С.Лаврова на церемонии открытия мемориальной доски А.Карлову
США наложили вето на резолюцию, осуждающую признание Иерусалима столицей
В столице и двух провинциях Венесуэлы частично отключили свет
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончалась заслуженная художница Татарстана Рушания Якупова
Воронеж, 19 Декабря, 18:00.
Воронежские власти приняли новые соглашения о развитии экономики и социума
Санкт-Петербург, 19 Декабря, 17:50.
Десятки ёлочных базаров откроются в Петербурге
Москва, 19 Декабря, 17:40.
Президент присвоил новое звание борцу с финансированием терроризма
Челябинск, 19 Декабря, 17:31.
В Челябинской области тысячи людей остались без тепла
Санкт-Петербург, 19 Декабря, 17:24.
Путин присвоил генерала борцу с финансированием терроризма
Ростов-на-Дону , 19 Декабря, 17:22.
Ведущий «Матч-ТВ» возглавил футбольный клуб «Ростов»
Москва, 19 Декабря, 17:09.
Озвучен график работы московского метро в праздники
Воронеж, 19 Декабря, 16:52.
"ПСК" на протяжении трёх лет охраняет объекты "Россети"
Москва, 19 Декабря, 16:47.
Кириенко ответил о возможности возглавить штаб Путина
Москва, 19 Декабря, 16:12.
Первый канал объяснил причину отказа от «Иронии судьбы»
Казань, 19 Декабря, 15:16.
ООО "Химпродмаркет" - важнейшие технологии для очистки воды
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия