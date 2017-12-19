|
Константин Большаков
19 Декабря, 2017 16:12
Первый канал объяснил причину отказа от «Иронии судьбы»
Кадр из фильма «Ирония судьбы».
Источник: rambler.ru
Москва, 19 Декабря - DIXINEWS.
Представители Первого канала рассказали, почему в новогоднюю ночь не будут традиционно показывать фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Информацию озвучила пресс-служба телеканала.
Из-за договорённости с «Мосфильмом» в Новый год Первый канал не сможет показать зрителям фильм «Ирония судьбы, или с Лёгким паром!» Эта картина традиционно демонстрируется в праздничный вечер на протяжении многих лет именно на этом телеканале.
- В этом году у Первого канала права на фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», - рассказали представители канала в интервью Ленте.ру. – «Ирония судьбы» входит в пакет «Мосфильма», который делится между каналами.
Таким образом, «Ирония судьбы» будет показана на телеканале «Россия 1» и всё-таки поклонники ленты смогут посмотреть её.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия