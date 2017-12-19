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Константин Большаков
19 Декабря, 2017 14:00
Определены лучшие вопросы Путину на пресс-конференции
Роман Цимбалюк на пресс-конференции Владимира Путина.
Источник: ria.ru
Москва, 19 Декабря - DIXINEWS.
ВЦИОМ подсчитал, какие вопросы президенту РФ Владимиру Путину в ходе его пресс-конференции больше всего запомнились зрителям. Тройка лучших тем определена в результате опроса респондентов.
Третьим в списке стал вопрос украинского журналиста агентства УНИАН Романа Цимбалюка по поводу судьбы россиян, задержанных властями Украины за участие в конфликте на Донбассе, и обмена племенными между Киевом и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР. Цимбалюк также поинтересовался, когда РФ выведет свои войска с юго-востока соседней страны. В ответ на это Путин заявил, что российских солдат на Украине нет, а вопрос обмена пленных занимается Виктор Медведчук, украинский политик.
Вторым по популярности стал вопрос директора мурманского рыбокомбината Михаила Зуба, который пробрался на пресс-конференцию под видом журналиста и честно признался, что всех обманул. Зуб пожаловался, что предприятие буквально выживает и предложил президенту способ, как можно реанимировать производство. Владимир Путин пообещал изучить его проблему.
Лучшим опрошенные посчитали вопрос телеведущей Ксении Собчак. Она поинтересовалась у главы государства, почему до выборов президента в марте 2018 года не допускают оппозиционера Алексея Навального. Не называя фамилии последнего, Путин сравнил его с Саакашвили, «бегающим по украинским площадям» и заявил, что такой политик приведёт к «майдану» в России.
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