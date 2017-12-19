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Константин Большаков
19 Декабря, 2017 13:31
Названо число жертв авиакатастрофы в Нарьян-Маре
Место авиакатастрофы в Нарьян-Маре.
Источник: tass.ru
Нарьян-Мар, 19 Декабря - DIXINEWS.
Сотрудники МЧС продолжают работу на месте авиакатастрофы в Нарьян-Маре. Уже известно количество погибших и раненых.
Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», инцидент произошёл 19 декабря около 10:30 часов. Самолёт Ан-2, который должен был прибыть из Нарьян-Мара в посёлок Харута за полярным кругом, сразу же после взлёта разбился.
- Самолёт произвёл жёсткую посадку, на борту находились 11 человек пассажиров и 2 члена экипажа, есть пострадавшие, - рассказали в ГУ МЧС по Ненецкому автономному округу. - 2 человека погибли, 11 доставлены в больницу. На месте происшествия работают спасатели и техника от МЧС.
По фотографиям с места происшествия видно, что при столкновении с землёй произошло разрушение фюзеляжа.Между тем взрыва не последовало, что, вероятно, позволило избежать большего числа погибших.
Сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего.
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