Названо число жертв авиакатастрофы в Нарьян-Маре

Сотрудники МЧС продолжают работу на месте авиакатастрофы в Нарьян-Маре. Уже известно количество погибших и раненых.

Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», инцидент произошёл 19 декабря около 10:30 часов. Самолёт Ан-2, который должен был прибыть из Нарьян-Мара в посёлок Харута за полярным кругом, сразу же после взлёта разбился.

- Самолёт произвёл жёсткую посадку, на борту находились 11 человек пассажиров и 2 члена экипажа, есть пострадавшие, - рассказали в ГУ МЧС по Ненецкому автономному округу. - 2 человека погибли, 11 доставлены в больницу. На месте происшествия работают спасатели и техника от МЧС.

По фотографиям с места происшествия видно, что при столкновении с землёй произошло разрушение фюзеляжа.Между тем взрыва не последовало, что, вероятно, позволило избежать большего числа погибших.

Сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего.