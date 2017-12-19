Чайковский мясокомбинат открыл новый цех полуфабрикатов

Без торжественных речей и церемонии перерезания ленточки - открытие нового цеха на Чайковском мясокомбинате прошло скромно - в рабочей обстановке. С первого дня цех полуфабрикатов заработал в полную силу.

Объемы производства составляют - 1,5-2 тонны продукции в смену. Это мясная продукция в латках, в упаковках для длительного хранения, крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты, различные вырезки в упаковках для запекания.

«Сделали полностью реконструкцию цеха. Создали микроклимат. Обновили изношенное оборудование на более совершенное. Соответственно это облегчило и труд, и качество выпускаемой продукции. Цех соответствует всем санитарным нормам. Ассортимент составляет более 120 наименований. Вся продукция, выпускаемая цехом, высокого качества и на разный вкус - получается, что для хозяек как бы облегчает немножко жизнь», - рассказала журналистам ИА DixiNews Павел Войтенко, начальник цеха полуфабрикатов.

Созданные условия и современное оборудование позволяют производить разнообразную шашлычную и охлажденную продукцию. К примеру, мясной массажёр, в нескольких камерах и с разными соусами, позволяет быстро замариновать мясо, а новая фаршированная установка уложить на лоток мясной фарш с различными красивыми рисунками.

Цех пополнился установкой для упаковки в газовую среду, так называемый пищевой газ, который продлевает сроки хранения охлаждённой продукции до 5 суток. С производства эти упаковки с мясными полуфабрикатами в считанные часы поступают в торговые точки.

«В нашем новом цехе появилось очень много нового оборудования, многие технологические процессы автоматизированы, что облегчает труд работников. Конечно же, увеличивается производительность труда, работать значительно комфортнее - в светлом цехе, большом. И конечно же, бытовые помещения тоже оснащены - новыми кабинами душевыми, много места для отдыха - все для работников», - говорит Ирина Попова - мастер цеха полуфабрикатов.

В таких современных условиях работники Чайковского мясокомбината работают с удовольствием и полной отдачей, и неизменно радуют покупателей свежей, качественной и вкусной продукцией. Все свежее и готовое к быстрому приготовлению блюд в домашних условиях.