"Стройуниверсал-Парма" о конкурентных преимуществах в строительстве

В Пермском крае среди строительных предприятий сложилось активное конкурентное противостояние. Несмотря на то, что строительство инфраструктуры здесь ведётся большими темпами, госзаказы могут получить только самые опытные компании.

Местные строительные компании получают всё больше государственных заказов. Среди них выделяется один лидер - ООО "Стройуниверсал-Парма", которое с 2006 года занимается возведением общественных зданий, жилых домов, объектов инфраструктуры и промышленных построек.

"Главным конкурентным преимуществом нашей компании является наличие высококвалифицированного состава инженерно-технических работников. Уделяя повышенное внимание современным технологиям строительства, мы с особой тщательностью подходим к решениям вопросов повышения профессионального уровня своих специалистов, а также модернизации комплекса оснастки и оборудования для производства работ", - отмечает в интервью с корреспондентом ИА DixiNews Димидов Орест Константинович - генеральный директор компании "Стройуниверсал-Парма".

Развитый производственно-технический отдел в рамках этой организации позволяет нам осуществлять комплексные работы по строительству объектов, включающие, помимо непосредственно строительно-монтажной части, работы по взаимодействию с проектными организациями, внесению изменений и корректировку согласно желаниям Заказчика проектной документации, а также проведения всех необходимых согласовательных процедур.

"На сегодняшний день ООО "Стройуниверсал-Парма" в достаточной мере обладает не только интеллектуальными и человеческими ресурсами, но и производственной базой, автопарком, позволяющим собственным транспортом производить перевозки, краны, растворные станции, сварочное оборудование и другие строительные механизмы с приспособлениями. Имеется собственное производство металлоконструкций, что дает возможность быстро и качественно осуществлять возведение различных производственных объектов торгового и промышленного назначения вне зависимости от их размера и сложности", - говорит Орест Константинович.

Компания "Стройуниверсал-Парма" на данный момент занимается строительством нового корпуса школы № 59 в Перми, которая должна быть введена в строй к началу следующего учебного года в августе 2018. И есть все основания полагать, что строительство будет закончено в срок.