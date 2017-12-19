Бизнес

Алексей Мирный
21 Декабря, 2017 12:16

"Стройуниверсал-Парма" строит новую школу в Перми

"Стройуниверсал-Парма" строит новую школу в Перми.
Источник: DixiNews
#СтройуниверсалПарма

#строительство

#предприятия
Пермь, 21 Декабря - DIXINEWS.

В строительной отрасли Пермского края наблюдаются положительные тенденции роста. Многие местные строительные компании получают всё больше государственных заказов.

Среди объектов строительства значится и новый жилой фонд, и объекты инфраструктуры, и промышленные постройки. В данный момент здесь активно ведётся строительство детских садов школ, различных хозяйственных помещений.

Так, компания ООО "Стройуниверсал-Парма", которая может считаться одним из локомотивов строительной индустрии Прикамья, занимается строительством "под ключ" нового корпуса средней образовательной школы № 59 по адресу город Пермь, проспект Парковый, 8а. Общая площадь здания - 14 146,31 м².

"Компания "Стройуниверсал-Парма" с 2006 года занимает значимую нишу на рынке жилищного, промышленного и гражданского строительства города Перми и Пермского края. Оно заслужило репутацию одной из ведущих строительных фирм города Перми, способной организовать производственный процесс на высшем уровне, в том числе при решении нестандартных проблем различной степени сложности, и приобрело важнейший опыт в различных сферах.

За период своей деятельности ООО "Стройуниверсал-Парма" стало многопрофильным предприятием, имеющим опыт работ в различных сферах строительства: от возведений производственных зданий и до строительства жилых домов и зданий общественного назначения", - рассказывает в интервью с корреспондентом ИА DixiNews Димидов Орест Константинович - генеральный директор компании "Стройуниверсал-Парма".

Компания выполняет следующие виды услуг: выполнение функций генерального подрядчика и заказчика-Застройщика; строительство от подготовительного периода до ввода объекта в эксплуатацию; изготовление и монтаж металлических конструкций различной степени сложности; реконструкция и капитальный ремонт; общестроительные и пусконаладочные работы; фасадные работы; возведение кирпичных, каркасных, панельных зданий; благоустройство территории; монтаж внутренних и внешних инженерных сетей; а также отделочные работы.

Школа, которую строит в данный момент ООО "Стройуниверсал-Парма", должна быть введена в строй к началу следующего учебного года, то есть в августе 2018. И есть все основания полагать, что строительство будет закончено в срок.

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