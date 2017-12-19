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Константин Большаков
19 Декабря, 2017 07:19
Последний сезон «Игры престолов» могут снять в Якутии
Кадр сериала «Игра престолов».
Источник: e-w-e.ru
Якутск, 19 Декабря - DIXINEWS.
Съёмки финального сезона популярнейшего сериала «Игра престолов» предложили осуществить на территории Якутии. Оказалось, что здешний климат идеально подходит для сюжета телепроекта.
Письмо в адрес американского телеканала НВО с предложением снять последний сезон «Игры престолов» в Якутии отправила местная вещательная компания «Саха». В США уже подтвердили получение письма, однако комментировать его не стали.
- Наш регион - один из самых холодных в мире, иногда здесь холодает до -68 градусов, - сказано в обращении в адрес американских кинематографистов. - Для показа настоящей зимы в Вестеросе из «Игры престолов» нет более подходящего места, чем Якутия.
В компании «Саха» пообещали, что если НВО примет предложение и начнёт съёмки сериала с якутскими коллегами, последние окажут всяческую поддержку культовому проекту.
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