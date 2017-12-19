Последний сезон «Игры престолов» могут снять в Якутии

Съёмки финального сезона популярнейшего сериала «Игра престолов» предложили осуществить на территории Якутии. Оказалось, что здешний климат идеально подходит для сюжета телепроекта.

Письмо в адрес американского телеканала НВО с предложением снять последний сезон «Игры престолов» в Якутии отправила местная вещательная компания «Саха». В США уже подтвердили получение письма, однако комментировать его не стали.

- Наш регион - один из самых холодных в мире, иногда здесь холодает до -68 градусов, - сказано в обращении в адрес американских кинематографистов. - Для показа настоящей зимы в Вестеросе из «Игры престолов» нет более подходящего места, чем Якутия.

В компании «Саха» пообещали, что если НВО примет предложение и начнёт съёмки сериала с якутскими коллегами, последние окажут всяческую поддержку культовому проекту.