Власть

Константин Большаков
19 Декабря, 2017 07:02

Власти США назвали две страны, которых боятся больше всего

Белый дом в Вашингтоне.
Источник: tonkosti.ru
#США

#Китай

#Вашингтон
Москва, 19 Декабря - DIXINEWS.

Власти США заявили, что два государства являются настоящей угрозой для Америки. Об этом сказано в обновлённой Стратегии нацбезопасности страны.

Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews» к документу, представленному Белым домом, имеет непосредственное отношение президент США Дональд Трамп. В частности, американцы называют две страны, которых они опасаются в борьбе за мировое лидерство.

- Россия и Китай бросают вызов мощи, интересам и влиянию Америки. Эти государства пытаются размыть американскую безопасность и процветание, - заявили в Белом доме, добавив, что разработка передового оружия двумя странами несёт прямую угрозу безопасности Америки.

В свою очередь в Вашингтоне призвали не делать поспешных выводов из опубликованного документа, заявив, что никому не навязывают свои представления об образе жизни или собственном видении демократии, а мир состоит из независимых государств, которым нужно искать способы совместного сотрудничества.

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