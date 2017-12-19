Власти США назвали две страны, которых боятся больше всего

Власти США заявили, что два государства являются настоящей угрозой для Америки. Об этом сказано в обновлённой Стратегии нацбезопасности страны.

Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews» к документу, представленному Белым домом, имеет непосредственное отношение президент США Дональд Трамп. В частности, американцы называют две страны, которых они опасаются в борьбе за мировое лидерство.

- Россия и Китай бросают вызов мощи, интересам и влиянию Америки. Эти государства пытаются размыть американскую безопасность и процветание, - заявили в Белом доме, добавив, что разработка передового оружия двумя странами несёт прямую угрозу безопасности Америки.

В свою очередь в Вашингтоне призвали не делать поспешных выводов из опубликованного документа, заявив, что никому не навязывают свои представления об образе жизни или собственном видении демократии, а мир состоит из независимых государств, которым нужно искать способы совместного сотрудничества.