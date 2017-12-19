Политика

Константин Большаков
19 Декабря, 2017 06:34

Жертвами теракта в Санкт-Петербурге могли стать тысячи людей

Казанский собор в Санкт-Петербурге.
Источник: dixinews.ru
#Трамп

#ЦРУ

#ФСБ
Москва, 19 Декабря - DIXINEWS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможными жертвами теракта в Санкт-Петербурге могло стать огромное количество людей. Атаку удалось предотвратить благодаря сотрудничеству ЦРУ и российских спецслужб.

По словам Трампа, передача разведывательных данных ЦРУ России помогла спасти тысячи жизней - террористы планировали совершить серию атак в Питере. За оперативную работу американских коллег поблагодарил президент РФ Владимир Путин.

- 17 декабря получил звонок от Путина, который выразил благодарность за информацию, позволившую задержать боевиков, - отметил Дональд Трамп.

Ранее американский лидер назвал предотвращение теракта в Санкт-Петербурге примером позитивного сотрудничества между РФ и США. Задержание террористов, целью которых был Казанский собор, осуществили работники ФСБ 16 декабря, были пойманы 7 человек, планировавших, в том числе, использовать смертника со взрывчаткой.

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