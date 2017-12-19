Жертвами теракта в Санкт-Петербурге могли стать тысячи людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможными жертвами теракта в Санкт-Петербурге могло стать огромное количество людей. Атаку удалось предотвратить благодаря сотрудничеству ЦРУ и российских спецслужб.

По словам Трампа, передача разведывательных данных ЦРУ России помогла спасти тысячи жизней - террористы планировали совершить серию атак в Питере. За оперативную работу американских коллег поблагодарил президент РФ Владимир Путин.

- 17 декабря получил звонок от Путина, который выразил благодарность за информацию, позволившую задержать боевиков, - отметил Дональд Трамп.

Ранее американский лидер назвал предотвращение теракта в Санкт-Петербурге примером позитивного сотрудничества между РФ и США. Задержание террористов, целью которых был Казанский собор, осуществили работники ФСБ 16 декабря, были пойманы 7 человек, планировавших, в том числе, использовать смертника со взрывчаткой.