|
Константин Большаков
19 Декабря, 2017 06:34
Жертвами теракта в Санкт-Петербурге могли стать тысячи людей
Казанский собор в Санкт-Петербурге.
Источник: dixinews.ru
Москва, 19 Декабря - DIXINEWS.
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможными жертвами теракта в Санкт-Петербурге могло стать огромное количество людей. Атаку удалось предотвратить благодаря сотрудничеству ЦРУ и российских спецслужб.
По словам Трампа, передача разведывательных данных ЦРУ России помогла спасти тысячи жизней - террористы планировали совершить серию атак в Питере. За оперативную работу американских коллег поблагодарил президент РФ Владимир Путин.
- 17 декабря получил звонок от Путина, который выразил благодарность за информацию, позволившую задержать боевиков, - отметил Дональд Трамп.
Ранее американский лидер назвал предотвращение теракта в Санкт-Петербурге примером позитивного сотрудничества между РФ и США. Задержание террористов, целью которых был Казанский собор, осуществили работники ФСБ 16 декабря, были пойманы 7 человек, планировавших, в том числе, использовать смертника со взрывчаткой.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия