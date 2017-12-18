Спорт

Константин Большаков
18 Декабря, 2017 16:01

Футболист Кокорин устроил стрельбу на свадьбе друга

Александр Кокорин на свадьбе в Северной Осетии.
Источник: dixinews.ru
#футбол

#Кокорин

#стрельба
Санкт-Петербург, 18 Декабря - DIXINEWS.

Скандально известный нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин вновь оказался в центре внимания. На этот раз он решил попробовать себя в роли стрелка.

Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», футболист выложил на своей странице в Instagram видео, где стреляет из пистолета. Место действия - Северная Осетия. Туда Кокорин приехал, чтобы погулять на свадьбе у друга. Затем Александр решил, что и этого мало, и опубликовал фотографию, где приставил оружие к собственной голове. Правда, затем снимок всё-таки удалил.

Реакция на этот поступок со стороны Российского футбольного союза последовала незамедлительно. Так, член комитета РФС по этике Геннадий Костылев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» раскритиковал Кокорина.

- Талантливый, вроде бы, нормальный по жизни парень, но избалованный донельзя деньгами и всепрощением, - покачал головой спортивный чиновник. - С ним уже сто раз разговаривали - всё бесполезно. Он считает, что ему всё можно.

В итоге Костылев заявил, что Кокорина нужно призвать к ответу и наказать. Отметим, что футболист не раз попадал в громкие скандалы. Один из самых запомнившихся случаев, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев отпраздновали вылет сборной РФ из Чемпионата Европы по футболу 2016 года, заказав дорогое шампанское.

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