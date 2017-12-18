Армия и оружие

Константин Большаков
18 Декабря, 2017 15:43

Российские военные уходят из Донбасса

Российские военные.
Источник: kp.ru
#Донбасс

#Украина

#министерствообороны
Москва, 18 Декабря - DIXINEWS.

Россия отзывает своих военных из зоны конфликта на юго-востоке Украины. На Донбассе они находились с 2014 года.

Донбасс покидают 75 военных министерства обороны РФ из Совместного центра по контролю и координации, сообщил корреспондент ИА «DixiNews», ссылаясь на МИД России. Российские офицеры следили за ситуацией в зоне вооружённого противостояния на протяжении трёх лет, с 2014 года.

- Дальнейшая работа российских военных в СЦКК стала невозможной, - заявили в пресс-службе МИД РФ. - 19 декабря они покинут Украину.

Несмотря на то, что, по заявлению российского диппредставительства украинская сторона всячески мешала работе СЦКК, центр был создан по инициативе Киева. В министерстве иностранных дел отмечают, что благодаря нашим военным удалось стабилизировать ситуацию в регионе, а западные партнёры положительно оценили деятельность центра.

- К сожалению, СЦКК сталкивался с серьёзными трудностями из-за позиции украинских властей, - добавили в МИД РФ, указав, что Киев мешал официально задокументировать деятельность СЦКК.

Российские дипломаты считают, что всё это Украина делала намеренно и теперь возможные последствия ухода российских представителей МО РФ полностью ложатся на украинские власти.

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