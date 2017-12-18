Экономика

Алексей Мирный
18 Декабря, 2017 15:21

Фасилити услуги, что это такое?

Фотография на холсте Уборщица (Banksy).
Источник: Бимаго
#уборка

#бизнес

#услуги
Москва, 18 Декабря - DIXINEWS.

В мире фасилити-отрасль считается новичком экономики. International Facility Management Association (IFMA), то есть Международная ассоциация операторов этой сферы услуг, считает, что рынок фасилити сформировался около 30 лет назад.

Чистые помещения в офисе, наличие воды и света, работающие лифты, порядок, обслуживание и ремонт коммуникаций - это сфера фасилити услуг.. Одной из главных составляющих фасилити менеджмента следует считать скоординированность работы всех систем жизнеобеспечения предприятия: это уборка помещений и внешней территории, вывоз мусора, обслуживание коммуникаций, систем жизнеобеспечения здания, а также эксплуатация автопарка.

В Российской Федерации данная отрасль активно формируется. Здесь в отрасли уборки и техэксплуатации задействованы от полумиллиона до 2 миллионов человек, а общий оборот сферы оценивается в 360-450 млрд рублей в год.

"Консолидация компаний, оказывающих комплексные услуги, в отраслевое объединение в таких условиях была неизбежна. И такая организация была создана. Российские мультисервисные операторы объединились в Национальную Ассоциацию Фасилити Операторов (НАФО - прим. ред.). В Санкт-Петербурге уже создано региональное отделение НАФО. Его возглавил Владимир Лебедев, компания "Новый дом"", - пишет "Московский Комсомолец".

Аналитики отмечают, что развитие данной отрасли является ключевым потенциалом для многих стран, а рост рынка в мире составляет 7-10% в год.

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