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Алексей Мирный
18 Декабря, 2017 15:21
Фасилити услуги, что это такое?
Фотография на холсте Уборщица (Banksy).
Источник: Бимаго
Москва, 18 Декабря - DIXINEWS.
В мире фасилити-отрасль считается новичком экономики. International Facility Management Association (IFMA), то есть Международная ассоциация операторов этой сферы услуг, считает, что рынок фасилити сформировался около 30 лет назад.
Чистые помещения в офисе, наличие воды и света, работающие лифты, порядок, обслуживание и ремонт коммуникаций - это сфера фасилити услуг.. Одной из главных составляющих фасилити менеджмента следует считать скоординированность работы всех систем жизнеобеспечения предприятия: это уборка помещений и внешней территории, вывоз мусора, обслуживание коммуникаций, систем жизнеобеспечения здания, а также эксплуатация автопарка.
В Российской Федерации данная отрасль активно формируется. Здесь в отрасли уборки и техэксплуатации задействованы от полумиллиона до 2 миллионов человек, а общий оборот сферы оценивается в 360-450 млрд рублей в год.
"Консолидация компаний, оказывающих комплексные услуги, в отраслевое объединение в таких условиях была неизбежна. И такая организация была создана. Российские мультисервисные операторы объединились в Национальную Ассоциацию Фасилити Операторов (НАФО - прим. ред.). В Санкт-Петербурге уже создано региональное отделение НАФО. Его возглавил Владимир Лебедев, компания "Новый дом"", - пишет "Московский Комсомолец".
Аналитики отмечают, что развитие данной отрасли является ключевым потенциалом для многих стран, а рост рынка в мире составляет 7-10% в год.
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