Олигарх Потанин с состоянием в $19 млрд, ничем не владеет в России

По итогам 2017 года первое место среди богатейших людей России занимает президент "Норникеля" Владимир Потанин. По подсчетам Bloomberg, его состояние достигло $19 млрд. Олигарх традиционно тратит их на покупку очередных яхт и самолётов.

"Экспресс газета" сообщает, что Владимир Олегович приобрёл уже 3-й реактивный самолет и спустил на воду 3-ю мегаяхту. Выбор олигарха пал на Gulfstream G650 - самого быстрого, дальнего и технологичного представителя бизнес-авиации. Стоимость самолета начинается с $65 млн. и знатоки говорят, что он того стоит. Кроме этого, в ангаре у Потанина есть еще два почтиодинаковых Gulfstream G550, каждый от $55 млн.

Яхты для Владимира Потанина важны как воздух. На них посреди Карибского и Средиземного моря, он может проходить длительную реабилитацию после посещения своих предприятий в Норильске и Красноярске, где ужасная экология. "В окружении миллиардера все в курсе, что, приезжая в подшефные города, Владимир Олегович всегда привозит с собой кислородные баллоны. Пообщавшись с работягами, он спешит в машину подышать из кислородной маски", - пишет издание.

При разводе с Натальей Потаниной, с который они прожили вместе 30 лет, олигарх отдал ей примерно столько же денег, сколько стоит разовая заправка топливом его яхт. Адвокатам олигарха удалось доказать Борису Горохову - судье Верховного суда РФ, что на территории РФ у гражданина Потанина нет собственных активов и делиться с супругой и детьми нечем. Тот вынес соответствующее определение.

В итоге сложилась абсурднейшая ситуация - самый богатый россиянин ничем не владеет в самой России и поэтому не в состоянии обеспечить бывшую семью. "Наверное, это и есть высочайшее проявление бескорыстной любви к Родине", - резюмируют в издании.