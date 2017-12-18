Спорт

Константин Большаков
18 Декабря, 2017 13:26

Кадыров сделал шикарный подарок Емельяненко после первой победы за «Ахмат»

Александр Емельяненко.
Источник: dixinews.ru
#Кадыров

#Ахмат

#Емельяненко
Москва, 18 Декабря - DIXINEWS.

Александр Емельяненко накануне, 17 декабря, одержал вторую победу после своего возвращения в большой спорт. Российский боец ММА нокаутировал соперника из США Вирджила Цвикера.

Это был первый бой Емельяненко-младшего за клуб «Ахмат». Успехи российского спортсмена высоко оценил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, который преподнёс Александру шикарный подарок - автомобиль «Мерседес», сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

- Я одержал первую победу под знамёнами клуба Ахмат, - рассказал Александр Емельяненко. - Этот успех вдвойне ценнее для меня, так как я получил в подарок «Мерседес». Его мне преподнесли из РОФ имени первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Также Емельяненко-младший поблагодарил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Айману Несиевну и поклонников за поддержку.

- Приятно, когда твой труд оценивается таким образом, - заметил спортсмен.

Первый бой после выхода из тюрьмы Александр Емельяненко провёл в сентябре 2017 года. Тогда он отправил в нокаут бразильца Джеронимо Дос Сантоса.

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