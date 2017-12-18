Общество

Константин Большаков
18 Декабря, 2017 13:06

На Москву надвигается сильнейший снегопад

Снегопад в Москве.
Источник: tvc.ru
#неблагоприятнаяпогода

#МЧС

#снегопад
Москва, 18 Декабря - DIXINEWS.

18 декабря в столице выпадет четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, из-за повышения температуры на выходных снег в городе полностью сошёл. Но начало рабочей недели преподнесёт москвичам очередной сюрприз.

- Ожидается, что в Москве 18 и 19 декабря выпадет от шести до одиннадцати сантиметров снега, - подчеркнула госпожа Позднякова.

В результате погодных катаклизмов Москву опять укроет белое покрывало - снежный покров будет похож на тот, что окутал столицу в середине сентября.

Традиционно, в МЧС напоминают жителям и гостям столицы о необходимости соблюдения ПДД на автомобильных дорогах. В случае сильного ухудшения погоды рекомендуется не пользоваться личным транспортом, а воспользоваться общественным, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

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