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Константин Большаков
18 Декабря, 2017 13:06
На Москву надвигается сильнейший снегопад
Снегопад в Москве.
Источник: tvc.ru
Москва, 18 Декабря - DIXINEWS.
18 декабря в столице выпадет четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, из-за повышения температуры на выходных снег в городе полностью сошёл. Но начало рабочей недели преподнесёт москвичам очередной сюрприз.
- Ожидается, что в Москве 18 и 19 декабря выпадет от шести до одиннадцати сантиметров снега, - подчеркнула госпожа Позднякова.
В результате погодных катаклизмов Москву опять укроет белое покрывало - снежный покров будет похож на тот, что окутал столицу в середине сентября.
Традиционно, в МЧС напоминают жителям и гостям столицы о необходимости соблюдения ПДД на автомобильных дорогах. В случае сильного ухудшения погоды рекомендуется не пользоваться личным транспортом, а воспользоваться общественным, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
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