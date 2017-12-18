Финансы

Константин Большаков
18 Декабря, 2017 07:11

На выборы президента России потратят миллиарды рублей

Глава ЦИК Элла Памфилова.
Источник: life.ru
Москва, 18 Декабря - DIXINEWS.

В Центризбиркоме озвучили сумму расходов на президентскую кампанию 2018 года. Деньги будут потрачены как на подготовку, так и проведение выборов.

Начало избирательной кампании президента было положено Центризбиркомом сегодня утром, 18 декабря. Сами выборы пройдут 18 марта 2018 года. Сегодня же ЦИК утвердит план проведения кампании.

Также руководитель Центризбиркома Элла Памфилова озвучила сумму, которую планируется потратить на организацию выборов главы государства.

- На подготовку и проведение выборов президента 2018 года из государственного бюджета выделят 14,8 млрд рублей, - отметила госпожа Памфилова.

Напомним, 14 декабря действующий президент РФ Владимир Путин объявил, что примет участие в выборах как самовыдвиженец.

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