Правозащитники рассказали о просьбах Улюкаева в СИЗО

Алексей Улюкаев помещён в следственный изолятор после обвинительного приговора суда. Представители правозащитных организаций рассказали, что экс-министр попросил себе из вещей.

Сейчас бывший глава министерства экономического развития Алексей Улюкаев находится в изоляторе «Матросской тишины». Его приговорили к 8 годам строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Тем не менее, сразу после вынесения приговора появились слухи, что Улюкаев может получить смягчение срока в связи с плохим здоровьем.

Пока экс-чиновник в СИЗО, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что попросил себе Улюкаев в камеру.

- Ответил: нет, ничего не надо, - рассказала Меркачева в интервью газете «Известия». - Совершенно непривередливый человек.

Обвинение собирается обжаловать приговор в ближайшее время. Сам Улюкаев свой приговор назвал несправедливым.