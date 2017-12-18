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Константин Большаков
18 Декабря, 2017 06:54
Правозащитники рассказали о просьбах Улюкаева в СИЗО
Алексей Улюкаев.
Источник: life.ru
Москва, 18 Декабря - DIXINEWS.
Алексей Улюкаев помещён в следственный изолятор после обвинительного приговора суда. Представители правозащитных организаций рассказали, что экс-министр попросил себе из вещей.
Сейчас бывший глава министерства экономического развития Алексей Улюкаев находится в изоляторе «Матросской тишины». Его приговорили к 8 годам строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Тем не менее, сразу после вынесения приговора появились слухи, что Улюкаев может получить смягчение срока в связи с плохим здоровьем.
Пока экс-чиновник в СИЗО, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что попросил себе Улюкаев в камеру.
- Ответил: нет, ничего не надо, - рассказала Меркачева в интервью газете «Известия». - Совершенно непривередливый человек.
Обвинение собирается обжаловать приговор в ближайшее время. Сам Улюкаев свой приговор назвал несправедливым.
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