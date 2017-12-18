Общество

Константин Большаков
18 Декабря, 2017 06:54

Правозащитники рассказали о просьбах Улюкаева в СИЗО

Алексей Улюкаев.
Источник: life.ru
#улюкаев

#коррупция

#правозащитники
Москва, 18 Декабря - DIXINEWS.

Алексей Улюкаев помещён в следственный изолятор после обвинительного приговора суда. Представители правозащитных организаций рассказали, что экс-министр попросил себе из вещей.

Сейчас бывший глава министерства экономического развития Алексей Улюкаев находится в изоляторе «Матросской тишины». Его приговорили к 8 годам строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Тем не менее, сразу после вынесения приговора появились слухи, что Улюкаев может получить смягчение срока в связи с плохим здоровьем.

Пока экс-чиновник в СИЗО, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что попросил себе Улюкаев в камеру.

- Ответил: нет, ничего не надо, - рассказала Меркачева в интервью газете «Известия». - Совершенно непривередливый человек.

Обвинение собирается обжаловать приговор в ближайшее время. Сам Улюкаев свой приговор назвал несправедливым.

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