В США назвали позитивный пример сотрудничества Москвы и Вашингтона

На минувшей неделе спецслужбы США помогли своим российским коллегам предотвратить теракт в Санкт-Петербурге. Теперь Вашингтон официально прокомментировал данную информацию.

В ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп согласился, что сотрудничество ЦРУ с властями РФ - позитивный пример совместной работы между двумя странами. Данные, предоставленные американцами, помогли не допустить террористического акта в Санкт-Петербурге.

- Трамп подчеркнул важность сотрудничества по линии разведки, чтобы нанести поражение террористам, - заявил в пресс-службе Белого дома. - Это пример позитивных вещей, когда две страны работают заодно.

Напомним, боевиков в Санкт-Петербурге задержали 13-14 декабря. Они планировали устроить атаку на Казанский собор.