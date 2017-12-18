Политика

Константин Большаков
18 Декабря, 2017 06:34

В США назвали позитивный пример сотрудничества Москвы и Вашингтона

Эмблема ЦРУ.
Источник: newsader.com
#Трамп

#США

#ЦРУ
Москва, 18 Декабря - DIXINEWS.

На минувшей неделе спецслужбы США помогли своим российским коллегам предотвратить теракт в Санкт-Петербурге. Теперь Вашингтон официально прокомментировал данную информацию.

В ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп согласился, что сотрудничество ЦРУ с властями РФ - позитивный пример совместной работы между двумя странами. Данные, предоставленные американцами, помогли не допустить террористического акта в Санкт-Петербурге.

- Трамп подчеркнул важность сотрудничества по линии разведки, чтобы нанести поражение террористам, - заявил в пресс-службе Белого дома. - Это пример позитивных вещей, когда две страны работают заодно.

Напомним, боевиков в Санкт-Петербурге задержали 13-14 декабря. Они планировали устроить атаку на Казанский собор.

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