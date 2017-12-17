Происшествия

Константин Большаков
17 Декабря, 2017 17:35

В Москве iPhone убил током 16-летнего парня

iPhone.
Источник: appleinsider.ru
#iPhone

#следствие

#убило током
Москва, 17 Декабря - DIXINEWS.

Следователи города Москвы проверяют обстоятельства гибели молодого юноши. Трагедия произошла накануне.

Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», тело 16-летнего подростка обнаружили в ванной в ночь на 16 декабря. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, но реанимировать подростка не удалось. Причиной смерти парня стало увлечение мобильными гаджетами.

- Смерть наступила из-за удара током, когда несовершеннолетний извлекал зарядное устройство мобильного телефона из розетки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Москве.

В свою очередь агентство «ТАСС» уточняет, что мобильник, из-за которого случилось происшествие, был марки iPhone. Доследственная проверка по факту несчастного случая продолжается.

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