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Константин Большаков
17 Декабря, 2017 17:35
В Москве iPhone убил током 16-летнего парня
iPhone.
Источник: appleinsider.ru
Москва, 17 Декабря - DIXINEWS.
Следователи города Москвы проверяют обстоятельства гибели молодого юноши. Трагедия произошла накануне.
Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», тело 16-летнего подростка обнаружили в ванной в ночь на 16 декабря. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, но реанимировать подростка не удалось. Причиной смерти парня стало увлечение мобильными гаджетами.
- Смерть наступила из-за удара током, когда несовершеннолетний извлекал зарядное устройство мобильного телефона из розетки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Москве.
В свою очередь агентство «ТАСС» уточняет, что мобильник, из-за которого случилось происшествие, был марки iPhone. Доследственная проверка по факту несчастного случая продолжается.
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