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Константин Большаков
17 Декабря, 2017 12:29
В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и полицейских
Место преступления в Дивногорске.
Источник: 24.мвд.рф
Красноярск, 17 Декабря - DIXINEWS.
В МВД сообщили подробности жуткого преступления, произошедшего в городе Дивногорске. Там мужчина устроил стрельбу, жертвами которой стали, в том числе, сотрудники полиции.
Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю, в ночь на 17 декабря в полицию позвонила 19-летняя девушка. Она рассказала, что отчим не пускает её домой. Разобраться в ситуации отправились двое стражей порядка, старшие сержанты Денис Сумин и Павел Волосунов.
Зайдя в подъезд дома, откуда поступил вызов, Сумин услышал крики о помощи. Его напарник Волосунов отправился в обход дома, чтобы осмотреть окна квартиры. В этот момент Сумин заметил подозреваемого - в руках у мужчины было ружьё. За секунду до выстрела полицейский закрыл своим телом заявительницу, чем спас её от гибели.
- Услышав выстрел, его напарник Павел Волосунов вернулся в подъезд и попытался оказать помощь коллеге, - рассказали в региональном управлении МВД. - Однако злоумышленник ещё одним выстрелом ранил второго сотрудника. Несмотря на это, полицейскому удалось вывести на улицу девушку, вынести раненного товарища и вызвать подкрепление.
Сам стрелок заперся в квартире, проникнуть внутрь смогли лишь прибывшие на место дополнительные силы полиции. В помещении правоохранители обнаружили самого подозреваемого, который застрелился, и его убитую супругу.
- Пострадавших полицейских доставили в реанимацию, где Денис Сумин скончался. У него остались жена и 7-летний сын. Семье погибшему будет оказана вся необходимая помощь, - отметили в ГУ МВД по Красноярскому краю, принеся соболезнования родным и близким погибшего.
Павел Волосунов, раненный в шею, был прооперирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту преступления ведётся следствие.
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