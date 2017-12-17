Политика

Константин Большаков
17 Декабря, 2017 12:17

Зюганов жёстко раскритиковал Путина в эфире федерального канала

Владимир Соловьёв и Геннадий Зюганов.
Источник: kprf.ru
#Путин

#КПРФ

#Зюганов
Москва, 17 Декабря - DIXINEWS.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался недоволен некоторыми моментами выступления президента РФ Владимира Путина в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом политик заявил в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1», сообщает корреспондент ИА «DixiNews».

В частности, Зюганов отметил, что Путин выступил в защиту кабинета министров, тогда как некоторые социальные проекты оказались провалены. Также главный коммунист страны считает, что глава государства не выполнил собственные майские указы.

- Президент обещал в полтора раза увеличить производительность труда, - напомнил Геннадий Зюганов, обращаясь, прежде всего, к правительству. - В итоге 1,2% в год, провалили полностью. За 2016 год потеряли 1,5 млн рабочих мест.

На вопрос, почему некоторые из указаний президента не получилось довести до логического завершения, Зюганов ответил, что главная проблема - отсутствие финансирования.

- В любую программу надо вкладывать инвестиции, а их нет, - резюмировал лидер КПРФ. - 10% богатых продолжают богатеть, а 90% бедных беднеть.

Уже завтра, 18 декабря, Геннадий Зюганов пообещал сообщить, кто выдвинет свою кандидатуру на выборы президента России 2018 года от КПРФ.

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