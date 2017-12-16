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Алексей Мирный
19 Декабря, 2017 11:40
Новогодний дисконт 35% в московском рестобаре "Чеширский Кот"
Новогодний дисконт 35% в московском рестобаре "Чеширский Кот".
Источник: cheshirskiykot.com
Москва, 19 Декабря - DIXINEWS.
Рестобар "Чеширский Кот", который расположен в самом центре Москвы на Кузнецком мосту, запустил новую программу лояльности к новогодним праздникам. Гости получат дисконтную карту со скидкой 35% на всё.
«Я впервые пришел в ресторан "Чеширский Кот" на бизнес-ланч - работаю здесь неподалёку. Теперь я хожу сюда на обед постоянно, так как ни в каком другом месте я не видел таких изысканных и разнообразных ланчей по столь демократичной цене. Я приходил сюда на дискотеку и караоке с друзьями в пятницу, теперь намерен отметь здесь наш новогодний корпоратив с рабочим коллективом», - говорит в интервью с корреспондентом ИА DixiNews Александр - один из постоянных гостей ресторана.
Рестобар "Чеширский Кот" готовит меню Fusion, а это микс лучших блюд всей мировой кухни, это может быть и японская, и американская, и европейская кухни. Здесь большой выбор для настоящих гурманов и просто любителей сытно поесть и всё это приготовлено лучшими поварами Москвы.
Интерьер заведения вдохновлён романом известнейшего британского писателя Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Уютная и очень богатая атмосфера подойдёт и для весёлой компании, желающей активно провести время, и для уединённой влюблённой пары, и для семьи с детьми, которым обязательно будет интересно в лабиринтах с персонажами романа.
Интересная архитектура рестобара "Чеширский Кот", позволяет как уединится, а здесь целых 19 отдельных помещений, так ворваться в танец на просторном танцполе. Здесь две больших шумоизолированных комнаты для караоке, две отдельных барных стойки, два выдвигающихся экрана для просмотра кино, множество телевизоров и много других особенностей.
Скидки по дисконтной карте в 35% работают постоянно. Вы можете стать настоящим членом клуба "Чеширский Кот".
Вам улыбнётся удача, наши официанты и, конечно, Чеширский Кот!
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