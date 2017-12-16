Новогодний дисконт 35% в московском рестобаре "Чеширский Кот"

Рестобар "Чеширский Кот", который расположен в самом центре Москвы на Кузнецком мосту, запустил новую программу лояльности к новогодним праздникам. Гости получат дисконтную карту со скидкой 35% на всё.

«Я впервые пришел в ресторан "Чеширский Кот" на бизнес-ланч - работаю здесь неподалёку. Теперь я хожу сюда на обед постоянно, так как ни в каком другом месте я не видел таких изысканных и разнообразных ланчей по столь демократичной цене. Я приходил сюда на дискотеку и караоке с друзьями в пятницу, теперь намерен отметь здесь наш новогодний корпоратив с рабочим коллективом», - говорит в интервью с корреспондентом ИА DixiNews Александр - один из постоянных гостей ресторана.

И действительно, заведение предлагает бизнес-ланчи по ценам, гораздо более низким чем у конкурентов в этом районе Москвы. Однако в него входят, в зависимости от дня недели, такие изысканные блюда как бедро, запечённое с сыром, или шашлык из свиной шеи.

Рестобар "Чеширский Кот" готовит меню Fusion, а это микс лучших блюд всей мировой кухни, это может быть и японская, и американская, и европейская кухни. Здесь большой выбор для настоящих гурманов и просто любителей сытно поесть и всё это приготовлено лучшими поварами Москвы.

Интерьер заведения вдохновлён романом известнейшего британского писателя Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Уютная и очень богатая атмосфера подойдёт и для весёлой компании, желающей активно провести время, и для уединённой влюблённой пары, и для семьи с детьми, которым обязательно будет интересно в лабиринтах с персонажами романа.

Интересная архитектура рестобара "Чеширский Кот", позволяет как уединится, а здесь целых 19 отдельных помещений, так ворваться в танец на просторном танцполе. Здесь две больших шумоизолированных комнаты для караоке, две отдельных барных стойки, два выдвигающихся экрана для просмотра кино, множество телевизоров и много других особенностей.

«У нас есть VIP-комнаты для компаний от 2-х до 30-и гостей, здесь удобно собираться компанией, к примеру, для просмотра футбольного матча, игры в настольные игры или отметить свой день рождения. У нас проводятся банкеты и корпоративы компаниями от 10 до 250 человек. Мы проводим дискотеки и клубные вечеринки каждую пятницу и субботу с 22:00 до 5:00. У нас два караоке-зала для любителей петь», - рассказывает администратор рестобара "Чеширский Кот".

Скидки по дисконтной карте в 35% работают постоянно. Вы можете стать настоящим членом клуба "Чеширский Кот".

Вам улыбнётся удача, наши официанты и, конечно, Чеширский Кот!