В Челябинске ужаснулись собакомедведю из приюта

В социальных сетях активно обсуждают странное существо, обнаруженное в одном из приютов для брошенных животных в Челябинске. Необычная «помесь» собаки и медведя даже заинтересовала иностранных журналистов.

Всё дело в том, что в приют попал обычный бездомный пёс. Вот только внешний вид его удивит любого поклонника животных - пока собака не встанет на четыре лапы, так и не понятно, кто же это: пёс или медведь. Настолько велико сходство животного со своим диким собратом, бурым мишкой.

Первой информацией о необычном питомце поделилась зоозащитница Юлия Иванчикова в социальной сети «Вконтакте». Её пост быстро разошёлся на репосты.

- Медведь или собака? Вот такое чудо природы приехало в наш приют с пункта отлова безнадзорных животных, - написала Юлия.

В самом же приюте полагают, что их новая звезда в действительности помесь дворняги и чау-чау.