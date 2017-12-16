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Константин Большаков
16 Декабря, 2017 10:33

В Челябинске ужаснулись собакомедведю из приюта

Собакомедведь из Челябинска.
Источник: vk.com
#животные

#бродячиесобаки

#удивительно
Челябинск, 16 Декабря - DIXINEWS.

В социальных сетях активно обсуждают странное существо, обнаруженное в одном из приютов для брошенных животных в Челябинске. Необычная «помесь» собаки и медведя даже заинтересовала иностранных журналистов.

Всё дело в том, что в приют попал обычный бездомный пёс. Вот только внешний вид его удивит любого поклонника животных - пока собака не встанет на четыре лапы, так и не понятно, кто же это: пёс или медведь. Настолько велико сходство животного со своим диким собратом, бурым мишкой.

Первой информацией о необычном питомце поделилась зоозащитница Юлия Иванчикова в социальной сети «Вконтакте». Её пост быстро разошёлся на репосты.

- Медведь или собака? Вот такое чудо природы приехало в наш приют с пункта отлова безнадзорных животных, - написала Юлия.

В самом же приюте полагают, что их новая звезда в действительности помесь дворняги и чау-чау.

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