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Константин Большаков
16 Декабря, 2017 10:17
Андрей Малахов уснул в метро без ботинок
Андрей Малахов в метро.
Источник: instagram.com
Москва, 16 Декабря - DIXINEWS.
Пользователи социальных сетей активно обсуждают фотографию, на которой запечатлён Андрей Малахов в метро. Звезда отечественного телевидения уснул прямо в вагоне.
Снимок появился на официальной странице Малахова в Instagram, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». На нём Андрей Малахов лежит на сиденьях в вагоне метро в верхней одежде, при этом обувь аккуратно стоит рядом на полу. Сам ведущий объяснил это усталостью.
- Когда очень устал в конце рабочей недели и пропустил остановку, - отметил Малахов.
Поклонников телеведущего очень порадовала необычная фотография, они называли её романтичной и также выразили уважение Малахову за снятые ботинки.
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