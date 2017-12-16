Шоу-бизнес

Константин Большаков
16 Декабря, 2017 10:17

Андрей Малахов уснул в метро без ботинок

Андрей Малахов в метро.
Источник: instagram.com
#метро

#шоубизнес

#Малахов
Москва, 16 Декабря - DIXINEWS.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают фотографию, на которой запечатлён Андрей Малахов в метро. Звезда отечественного телевидения уснул прямо в вагоне.

Снимок появился на официальной странице Малахова в Instagram, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». На нём Андрей Малахов лежит на сиденьях в вагоне метро в верхней одежде, при этом обувь аккуратно стоит рядом на полу. Сам ведущий объяснил это усталостью.

- Когда очень устал в конце рабочей недели и пропустил остановку, - отметил Малахов.

Поклонников телеведущего очень порадовала необычная фотография, они называли её романтичной и также выразили уважение Малахову за снятые ботинки.

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Андрей Малахов уснул в метро без ботинок
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