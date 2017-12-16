Андрей Малахов уснул в метро без ботинок

Пользователи социальных сетей активно обсуждают фотографию, на которой запечатлён Андрей Малахов в метро. Звезда отечественного телевидения уснул прямо в вагоне.

Снимок появился на официальной странице Малахова в Instagram, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». На нём Андрей Малахов лежит на сиденьях в вагоне метро в верхней одежде, при этом обувь аккуратно стоит рядом на полу. Сам ведущий объяснил это усталостью.

- Когда очень устал в конце рабочей недели и пропустил остановку, - отметил Малахов.

Поклонников телеведущего очень порадовала необычная фотография, они называли её романтичной и также выразили уважение Малахову за снятые ботинки.