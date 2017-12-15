Власти расследуют нелегальное производство на заводах "Ливиз" Александра Сабадаша

Представители Росалкогольрегулирования инициировало проверку угодий Александра Сабадаша, занимавшего некогда должность сенатора, а ныне осужденного за проведение махинаций с НДС.

В первую очередь его знают как владельца водочного предприятия "Ливиз". Завод насчитывает три площадки. Первая располагается на Синопской набережной (ЗАО "Ливиз"), вторая в Царском Селе, третья - во Всеволжске (ООО "Ливиз"), пишет информационное агентство «Монитор» .

Проверка выявила нелегальное оборудование, предназначенное для изготовления этилового спирта. При этом состояние его оценено как новое, если учитывать, что предприятие не так давно осталось без лицензии. Благодаря опросу работников стало известно о дистанционном руководстве арбитражного управляющего Михаила Вячеславовича Сергеева, сообщает источник. Около трёх раз в месяц он совершает пролёт над подведомственным заводом и не создает преград для работы.

Помимо этого подозрительное оборудование выявлено на ЗАО "Ливиз". В качестве его арбитражного управляющего числится Тигран Грантович Мелкумян.

Мелкумян и Сергеев входят в ПАУ ЦФО. Они работают в организованной группе лиц под руководством АУ Павла Анатольевича Тимофеева. Он выступает как управляющий партнёр группы компаний "Канопус" и первый заместитель МКБ "Компас". Коллектив ГК "Канопус" работает над предоставлением комплексной услуги по оценке имущества, "своего" арбитражного управляющего, третейского суда при ООО "Управляющая компания "Канопус альфа Киля". Также она проводит представительство в судебных инстанциях по делам о банкротстве.

Результаты проверок повлекли за собой возбуждение дел относительно административных правонарушений. Над деятельностью ЗАО "Ливиз" и ООО "Ливиз" ведётся расследование.

В СМИ звучали предположения, что действия Росалкогольрегулирования - один из элементов, направленных против сил Александра Сабадаша. Также высказан прогноз, что слабое звено на пути к сатисфакции добросовестных кредиторов - Тигран Мелкумян. Он прошёл обучение в высшем военном финансовом училище. В том случае, если представитель ПАУ ЦФО будет в дальнейшем объясняться в кратком военном стиле о путанице в датах, вероятность справедливого для пострадавших от махинаций исхода будет расти.