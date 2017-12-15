Собчак и Поклонская прокомментировали приговор Улюкаеву

Телеведущая Ксения Собчак и зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дали первые комментарии насчёт приговора экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Мнения женщин разделились.

Так, Ксения Собчак назвала приговор в виде 8 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 130 млн рублей негуманным.

- Мы приветствуем системную борьбу с коррупцией, а не эпизодические стычки одних коррупционеров с другими, - подчеркнула Собчак. - Есть точное убеждение в негуманности такого приговора в отношении пожилого человека.

В свою очередь Наталья Поклонская в беседе с Russia Today воздержалась от прямолинейных оценок приговора, добавив, что оценить законность или незаконность приговора может только вышестоящий суд.

- Однозначно сейчас говорить о том, что кто-то доволен или нет, некорректно, - заявила Поклонская.

Напомним, Алексей Улюкаев был осуждён к тюремному сроку и крупному штрафу сегодня, 15 декабря, в Замоскворецком суде Москвы.