Песков прояснил отношение Путина к Навальному

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин предпочитает не называть по имени оппозиционера Алексея Навального. По всей видимости, это вызвано личным отношением к данному политику.

Отвечая на вопрос, господин Песков подчеркнул, что действительно, в Кремле знают о нежелании Путина называть Навального по фамилии. Почему же конкретно это происходит - точного ответа всё же нет.

- Не знаю, не называет, мы тоже это замечаем, - сказал Дмитрий Песков. - Это связано с отношением к этому человеку, которое президент не скрывал во время пресс-конференции.

Накануне в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимир Путин отвечал на вопрос Ксении Собчак об Алексее Навальным. Последнего глава государства сравнил с «бегающим по площадям Саакашвили» и выразил мнение, что Навальный может привести страну к «майдану».