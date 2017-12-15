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Константин Большаков
15 Декабря, 2017 14:12
8 лет строгого режима и штраф в 2 млн долларов получил Улюкаев
Алексей Улюкаев в зале суда.
Источник: g3.dcdn.lt
Москва, 15 Декабря - DIXINEWS.
Судья озвучила наказание для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как и ожидалось, снисхождения не последовало.
Алексей Улюкаев проведёт в колонии строгого режима 8 лет за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, как передал корреспондент ИА «DixiNews», экс-министру предстоит выплатить штраф в размере полученной взятки - 2 млн долларов, или 130 млн рублей.
- Планирую жить долгой и счастливой жизнью, - заявил Улюкаев на суде, дослушивая приговор в клетке для заключения.
По словам бывшего чиновника, приговор является несправедливым, и защита будет обжаловать решение судьи. Ранее обвинение требовало для Алюкаева более сурового наказания - 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.
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