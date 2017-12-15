Улюкаев признан виновным в получении взятки

15 декабря в суде началось оглашение приговора экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Суд уже признал его виновным по части шестой статьи 209 УК РФ.

Улюкаев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». Сейчас продолжают зачитывать приговор.

- Будучи должностным лицом Улюкаев получил взятку в особо крупном размере за действие в пользу взяткодателя, - гласит приговор.

Позднее будет озвучен срок, который получит бывший министр. Напомним, что обвинение просит для Алексея Улюкаева 10 лет лишения свободы. Сам экс-чиновник назвал подобный приговор «смертным».

Напомним, Улюкаева задержали 15 ноября прошлого года, после того как он, занимая пост главы Минэкономразвития РФ, получил сумку с 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Обвинение считает, что такую сумму Улюкаев требовал за одобрение сделки «Роснефти» по «Башнефти».