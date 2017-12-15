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Константин Большаков
15 Декабря, 2017 07:04
Трамп обрадовался похвале со стороны Путина
Президент США Дональд Трамп.
Источник: rt.com
Вашингтон, 15 Декабря - DIXINEWS.
Глава Белого дома Дональд Трамп выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за слова, сказанные в ходе большой пресс-конференции. Мероприятие состоялось 14 декабря.
После этого власти США инициировали телефонные переговоры между лидерами двух стран. В ходе рабочей беседы Трамп и Путин обсудили сложную ситуацию с Северной Кореей и отношения России и США. Как оказалось, Трамп смотрел пресс-конференцию российского лидера и даже выразил благодарность Владимиру Путину за его оценку экономических успехов США.
- Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки, - сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
Какие конкретно слова Владимира Путина больше всего порадовали Дональда Трампа, в Белом доме всё же не уточнили.
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