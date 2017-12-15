Трамп обрадовался похвале со стороны Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за слова, сказанные в ходе большой пресс-конференции. Мероприятие состоялось 14 декабря.

После этого власти США инициировали телефонные переговоры между лидерами двух стран. В ходе рабочей беседы Трамп и Путин обсудили сложную ситуацию с Северной Кореей и отношения России и США. Как оказалось, Трамп смотрел пресс-конференцию российского лидера и даже выразил благодарность Владимиру Путину за его оценку экономических успехов США.

- Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки, - сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Какие конкретно слова Владимира Путина больше всего порадовали Дональда Трампа, в Белом доме всё же не уточнили.