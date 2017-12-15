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Константин Большаков
15 Декабря, 2017 06:43
Убийц сотрудницы Мариинского театра задержали
Мариинский театр.
Источник: artscienceandsport.com
Санкт-Петербург, 15 Декабря - DIXINEWS.
В Санкт-Петербурге полиция взяла под стражу двух человек, подозреваемых в убийстве. Резонансное преступление было совершено две недели назад.
Двое граждан Армении 1983 и 1984 г.р. помещены под стражу до 12 февраля 2018 года. Полиция подозревает, что это именно они напали и убили Нину Мацину, работавшую в Мариинском театре. Вместе с ними задержана некая Галина Гусейнова, ухаживавшая за погибшей.
Убийство Мациной было совершено в конце ноября 2017 года. Гусейнова, воспользовавшись доверием пожилой женщины, впустила в квартиру потерпевшей двоих бандитов. Те ограбили старушку и решили избавиться от свидетельницы.
Добычей налётчиков стала лишь банковская карта, деньги с которой они не смогли обналичить, не зная пин-кода.
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