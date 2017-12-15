Продолжается розыск зачинщиков массовой драки у ТЦ «Европейский» в Москве

Сотрудники полиции продолжают разыскивать людей, устроивших накануне вечером драку в столице. Ищутся возможные свидетели.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Москве, инцидент произошёл вечером 14 декабря на западе столицы. Рядом с торговым центром «Европейский», недалеко от площади Киевского вокзала, произошёл конфликт. Словесная перепалка переросла в массовое побоище. В драке, по предварительным данным, приняли участие 15 человек.

Когда к месту инцидента прибыли стражи порядка, нарушители уже исчезли. По факту случившегося организована проверка.

В настоящий момент полицейские ищут участников и свидетелей конфликта. Что послужило причиной драки также устанавливается.