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Константин Большаков
15 Декабря, 2017 06:25

Продолжается розыск зачинщиков массовой драки у ТЦ «Европейский» в Москве

Площадь Киевского вокзала в Москве.
Источник: dixinews.ru
#массоваядрака

#полиция

#МВД
Москва, 15 Декабря - DIXINEWS.

Сотрудники полиции продолжают разыскивать людей, устроивших накануне вечером драку в столице. Ищутся возможные свидетели.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Москве, инцидент произошёл вечером 14 декабря на западе столицы. Рядом с торговым центром «Европейский», недалеко от площади Киевского вокзала, произошёл конфликт. Словесная перепалка переросла в массовое побоище. В драке, по предварительным данным, приняли участие 15 человек.

Когда к месту инцидента прибыли стражи порядка, нарушители уже исчезли. По факту случившегося организована проверка.

В настоящий момент полицейские ищут участников и свидетелей конфликта. Что послужило причиной драки также устанавливается.

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