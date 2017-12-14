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Константин Большаков
14 Декабря, 2017 13:32
Звезда «Дома-2» устроил крупное ДТП в Москве
Глеб Клубничка.
Источник: instagram.com
Москва, 14 Декабря - DIXINEWS.
Один из бывших участников популярного телешоу «Дом-2» устроил массовую автомобильную аварию в Москве. Гоняя по ночным улицам, мужчина не справился с управлением.
Как сообщает корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на столичные СМИ, виновником ДТП оказался Глеб Клубничка. Он принимал участие в шоу «Дом-2». По некоторым данным, шоумен употребил спиртное и сел за руль.
В результате поездка Глеба закончилась печально - своей машиной он смял автомобили, припаркованные у обочины. К счастью, жертв удалось избежать, а на место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи.
По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку. Глеб Клубничка, вероятно, лишится водительских прав и заплатит административный штраф за вождение в нетрезвом виде.
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