Звезда «Дома-2» устроил крупное ДТП в Москве

Один из бывших участников популярного телешоу «Дом-2» устроил массовую автомобильную аварию в Москве. Гоняя по ночным улицам, мужчина не справился с управлением.

Как сообщает корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на столичные СМИ, виновником ДТП оказался Глеб Клубничка. Он принимал участие в шоу «Дом-2». По некоторым данным, шоумен употребил спиртное и сел за руль.

В результате поездка Глеба закончилась печально - своей машиной он смял автомобили, припаркованные у обочины. К счастью, жертв удалось избежать, а на место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи.

По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку. Глеб Клубничка, вероятно, лишится водительских прав и заплатит административный штраф за вождение в нетрезвом виде.