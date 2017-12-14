Финансы

Константин Большаков
14 Декабря, 2017 13:15

Стало известно о сроках увеличения пенсионного возраста в России

Пенсионер.
Источник: rusposobie.ru
#Путин

#финансы

#пенсия
Москва, 14 Декабря - DIXINEWS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами прокомментировал сроки увеличения пенсионного возраста в России. Как выяснилось, есть и плюсы, и минусы данного решения.

- Очень чувствительный и важный вопрос. Окончательные решения пока не готовы. Те, кто выступают за повышение пенсионного возраста, говорят, что планка выхода на пенсию была обозначена в 1930-е годы. И тогда продолжительность жизни была примерно такой же, 55 и 60 лет. Сейчас все Европейские страны приняли решение о повышении пенсионного возраста. Не сделали этого только мы. Сторонники говорят, если этого не сделать, то количество работающих уменьшиться, а количество пенсионеров увеличится. И это не даст нам возможности сбалансировать пенсионную систему. Государство, конечно, сможет выплачивать пенсии, но доходы пенсионеров будут заморожены, и с учётом инфляции будут сокращаться. Так говорят сторонники повышения пенсионного возраста, - заявил Путин.

Но есть и те, кто говорит о проблемах такого шага, передаёт слова президента РФ Владимира Путина корреспондент ИА «DixiNews».

- Возраст выхода на пенсию если снести до 63 или 65 лет, куда девать тех, кто окажется без работы, что делать с рынком труда? Нужно посчитать по каждой позиции, к чему и что приведёт. При любом варианте это не коснётся тех, кто уже вышел на пенсию, и уже точно совершенно это не должно быть шоковым, разовым решением, а должно произойти постепенно и мягко. Но никакого окончательного решения ещё не принято. Такие решения не могут приниматься кулуарно даже на уровне правительства РФ. Это должно происходить открыто с привлечением общественности и органов власти, - добавил Владимир Путин.

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