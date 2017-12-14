Владимир Путин рассказал о нежелании кормить чужие армии

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность начала очередной гонки вооружений между странами. Глава государства подчеркнул, что наращивание оборонительных расходов не повлияют на социальную политику в целом по стране.

- Мы знаем, мы видим эти процессы, понимаем, к чему действия могут привести. Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений, - подчеркнул Владимир Путин. – Военные расходы у нас сбалансированы несколькими моментами: обеспечить свою безопасность и не разрушить свою экономику. Из этого мы исходим.

В 2018 году военные расходы составят 1,4 трлн на закупки и столько же потратят на содержание, передаёт корреспондент ИА «DixiNews», поэтому средства на социальную защиту граждан будут сохранены. Это 2,8% ВВП. В США, к примеру, эта цифра намного больше.

- Того что мы тратим нам достаточно. Можно сказать и этого много, но те, кто не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую, - сказал глава государства. - Мы будем развивать армию и флот, не разрушая бюджет и не втягиваясь в гонку вооружений.