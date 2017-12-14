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Константин Большаков
14 Декабря, 2017 18:31
Робби Уильямс объяснил причину срыва концертов в России
Концерт Робби Уильямса.
Источник: rg.ru
Лондон, 14 Декабря - DIXINEWS.
Знаменитый британский популярный певец Робби Уильямс планировал гастроли в России. Однако они были отменены, а теперь сам артист озвучил причину этого.
Как признался Уильямс, концерты были сорваны из-за его проблем со здоровьем. Болезнь оказалась настолько серьёзной, что врачи подозревали у звезды даже инсульт. Во время одного из концертов в Цюрихе в начале сентября 2017 года Робби Уильямсу стало плохо. Он кое-как окончил выступление и сразу же полетел в лондонскую больницу.
К счастью, диагноз кровоизлияния в мозг не подтвердился, но врачи настоятельно рекомендовали Робби Уильямсу следить за здоровьем. И это несмотря на то, что уже 18 лет он не пьёт спиртное и не ест мясо.
- Я понял, что мне уже двадцать три года, а сорок три, и нужно тщательнее следить за разумом и телом, - резюмировал певец по итогам обследования.
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