Культура

Константин Большаков
14 Декабря, 2017 18:31

Робби Уильямс объяснил причину срыва концертов в России

Концерт Робби Уильямса.
Источник: rg.ru
#музыка

#концерт

#уильямс
Лондон, 14 Декабря - DIXINEWS.

Знаменитый британский популярный певец Робби Уильямс планировал гастроли в России. Однако они были отменены, а теперь сам артист озвучил причину этого.

Как признался Уильямс, концерты были сорваны из-за его проблем со здоровьем. Болезнь оказалась настолько серьёзной, что врачи подозревали у звезды даже инсульт. Во время одного из концертов в Цюрихе в начале сентября 2017 года Робби Уильямсу стало плохо. Он кое-как окончил выступление и сразу же полетел в лондонскую больницу.

К счастью, диагноз кровоизлияния в мозг не подтвердился, но врачи настоятельно рекомендовали Робби Уильямсу следить за здоровьем. И это несмотря на то, что уже 18 лет он не пьёт спиртное и не ест мясо.

- Я понял, что мне уже двадцать три года, а сорок три, и нужно тщательнее следить за разумом и телом, - резюмировал певец по итогам обследования.

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