Путин станет самовыдвиженцем на выборах президента

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет самовыдвиженцем на выборах главы государства в 2018 году. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Кто будет главой предвыборного штаба Путина пока неизвестно. Президент в ходе ежегодной пресс-конференции с российскими журналистами отметил, что буквально накануне обсуждал этот вопрос. При этом, будучи самовыдвиженцем, Владимир Путин рассчитывает на поддержку известных политических сил, вероятно, имея в виду партию «Единая Россия».

Также президент России прокомментировал слухи о разногласиях, возникших в Кремле по поводу того, кто возглавит его предвыборный штаб. Споры, безусловно, есть, но все они решаются в рабочем режиме.