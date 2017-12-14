Политика

Константин Большаков
14 Декабря, 2017 12:26

Путин станет самовыдвиженцем на выборах президента

Президент РФ Владимир Путин.
Источник: dixinews.ru
#Путин

#выборы

#президент
Москва, 14 Декабря - DIXINEWS.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет самовыдвиженцем на выборах главы государства в 2018 году. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Кто будет главой предвыборного штаба Путина пока неизвестно. Президент в ходе ежегодной пресс-конференции с российскими журналистами отметил, что буквально накануне обсуждал этот вопрос. При этом, будучи самовыдвиженцем, Владимир Путин рассчитывает на поддержку известных политических сил, вероятно, имея в виду партию «Единая Россия».

Также президент России прокомментировал слухи о разногласиях, возникших в Кремле по поводу того, кто возглавит его предвыборный штаб. Споры, безусловно, есть, но все они решаются в рабочем режиме.

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