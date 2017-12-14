Путин ответил, зачем идёт на очередной срок

Президент РФ Владимир Путин рассказал, зачем идёт на новые президентские выборы. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции с журналистами.

- Я уже много раз говорил, какой хотел бы видеть Россию, - отметил глава государства. – Она должна быть устремлена в будущее, должна быть современной. Политическая система должна быть гибкой, экономика построена на высоких технологиях, производительность труда многократна возрасти. Программа предвыборная у меня уже практически есть. Могу сказать главное, на чём надо сосредоточить внимание власти и общества – это такие вопросы, как: развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, высокие технологии, повышение производительности труда.

Всё это должно повысить доходы граждан, передаёт слова Владимира Путина корреспондент ИА «DixiNews».