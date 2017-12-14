Пожары

Константин Большаков
14 Декабря, 2017 10:07

Озвучена причина пожара с тремя погибшими в Хабаровске

Место пожара в Хабаровске.
Источник: vk.com
#пожар

#уголовноедело

#МЧС
Хабаровск, 14 Декабря - DIXINEWS.

Следователи и пожарные дознаватели продолжают выяснять все обстоятельства жуткой трагедии, унёсшей жизни троих хабаровчан. Люди погибли в результате пожара.

Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», возгорание началось на первом этаже в девятиэтажном доме в Железнодорожном районе Хабаровска около 6 часов утра 14 декабря. Пожилые владельцы успели покинуть горящую квартиру, но дымом задохнулись три человека, живущих на верхних этажах.

- Погибшие: женщина 1951 г.р., двое мужчин 1964 и 1965 г.р., - сообщили в пресс-службе СКР по Хабаровскому краю. - По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

В настоящее время следователи и сотрудники МЧС выяснили причину начала пожара. На балконе владельцы сгоревшей квартиры установили обогреватель, чтобы греть банки с соленьями.

- По предварительным данным на балконе работал обогреватель типа «ветерок», который и мог послужить одной из возможных причин возгорания, - отметили представители регионального ГУ МЧС.

Разбор обстоятельств случившегося продолжается.

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