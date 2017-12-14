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Константин Большаков
14 Декабря, 2017 09:12
Кремль признал отсутствие конкуренции на президентских выборах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: rbk.ru
Москва, 14 Декабря - DIXINEWS.
В Кремле прокомментировали возможность соперничества между кандидатами на пост президента РФ. Тему раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Чиновник признался, что у действующего президента России Владимира Путина на выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года, просто нет конкурентов.
- Достойные люди есть, но мы не видим конкурентов, - сказал Песков в эфире центрального телевидения. - Пока ещё не созрел конкурент Путина даже близко.
Также Дмитрий Песков напомнил, что Путин не участвует в предвыборных дебатах, так как является действующим президентам. Его кандидатство протекает «по иным законам», отметил чиновник.
Напомним, сегодня, 14 декабря в полдень стартует ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным. На неё аккредитовано рекордное число журналистов.
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