Кремль признал отсутствие конкуренции на президентских выборах

В Кремле прокомментировали возможность соперничества между кандидатами на пост президента РФ. Тему раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чиновник признался, что у действующего президента России Владимира Путина на выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года, просто нет конкурентов.

- Достойные люди есть, но мы не видим конкурентов, - сказал Песков в эфире центрального телевидения. - Пока ещё не созрел конкурент Путина даже близко.

Также Дмитрий Песков напомнил, что Путин не участвует в предвыборных дебатах, так как является действующим президентам. Его кандидатство протекает «по иным законам», отметил чиновник.

Напомним, сегодня, 14 декабря в полдень стартует ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным. На неё аккредитовано рекордное число журналистов.