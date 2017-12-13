Стала известна роль Путина в сирийской операции

Глава Совета Федерации, член Совета безопасности РФ Валентина Матвиенко рассказала о роли президента России Владимира Путина в сирийской операции. Как оказалось, глава государства сыграл далеко не последнюю роль в борьбе с боевиками.

Госпожа Матвиенко призналась, что раньше ещё никому не говорила, однако именно Владимир Путин лично руководил ВКС в Сирии и разрабатывал методы политического урегулирования.

- Итоги российской кампании в Сирии - это личная победа и большой успех главы государства, - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Напомним, 11 декабря Путин посетил Сирию, где объявил о победе над террористами в стране и заявил о выводе большей части российских войск из страны. Операция в Сирии была начата 30 сентября 2015 года после официальной просьбы президента САР Башара Асада.