Армия и оружие

Константин Большаков
13 Декабря, 2017 18:30

Стала известна роль Путина в сирийской операции

Владимир Путин в Сирии.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Сирия

#война
, 13 Декабря - DIXINEWS.

Глава Совета Федерации, член Совета безопасности РФ Валентина Матвиенко рассказала о роли президента России Владимира Путина в сирийской операции. Как оказалось, глава государства сыграл далеко не последнюю роль в борьбе с боевиками.

Госпожа Матвиенко призналась, что раньше ещё никому не говорила, однако именно Владимир Путин лично руководил ВКС в Сирии и разрабатывал методы политического урегулирования.

- Итоги российской кампании в Сирии - это личная победа и большой успех главы государства, - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Напомним, 11 декабря Путин посетил Сирию, где объявил о победе над террористами в стране и заявил о выводе большей части российских войск из страны. Операция в Сирии была начата 30 сентября 2015 года после официальной просьбы президента САР Башара Асада.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин подарил пианино девочке из Удмуртии
Путин объявил о победе над террористами в Сирии
Песков оценил шансы Путина на победу в президентских выборах
Читайте в рубрике:
ФСБ предотвратила 18 терактов за год
ЦКБ "Рубин" начало создание атомных подводных крейсеров "Борей-Б"
Замминистра обороны: о сокращении военного бюджета и зарплатах военных

«Родина ждёт вас, друзья»: российские военные возвращаются из Сирии домой
Столичные врачи пришили жене руки, которые ей отрубил ревнивый муж
МОК определит, кто из российских спортсменов выступит на Играх в Корее под нейтральным флагом
Видеокадры пожара на территории выставочного комплекса ВДНХ в Москве
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нижегородская конькобежка получила "золото" на Кубке мира в США
Казань, 13 Декабря, 20:00.
Татарстанец Ильназ Сайфуллин победил на всероссийском турнире по кикбоксингу
Воронеж, 13 Декабря, 19:00.
Воронежские власти обследуют производителей алкоголя на предмет нарушений
Москва, 13 Декабря, 18:30.
Стала известна роль Путина в сирийской операции
г. Чайковский, 13 Декабря, 17:40.
В Чайковском пройдут новогодние мероприятия
Москва, 13 Декабря, 17:20.
Роспотребнадзор ищет пластиковый рис в магазинах
Пермь, 13 Декабря, 16:32.
Десять детей Прикамья полетят на новогодние мероприятия в Москву
Волгоград, 13 Декабря, 15:00.
Волгоградские власти проводят конкурс лучшего руководителя и организации
Москва, 13 Декабря, 14:17.
Кремль ответил США пословицей насчёт победы в Сирии
Новосибирск, 13 Декабря, 14:00.
Новосибирские власти провели рейды и проверки на молочных предприятиях
Пермь, 13 Декабря, 13:26.
Пермяк взыскал более 1 500 000 рублей с установщика системы отопления
Ижевск, 13 Декабря, 13:13.
Путин подарил пианино девочке из Удмуртии
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия