Здоровье

Константин Большаков
13 Декабря, 2017 17:20

Роспотребнадзор ищет пластиковый рис в магазинах

Горсть риса.
Источник: gubdaily.ru
#Роспотребнадзор

#продукты

#проверка
, 13 Декабря - DIXINEWS.

Российскую общественность взволновала информация пользователей социальных сетей, которые заявили о покупке якобы пластикового риса из Китая в ряде торговых сетей. Отреагировать на сообщения пришлось сотрудникам Роспотребнадзора.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на ведомство, проверка ведётся в тех субъектах, откуда и поступила информация о подозрительном рисе. Работники службы проводят контрольно-надзорные мероприятия в отношении магазинов и производителей, о которых говорят в ролике. Служба также оценит безопасность продукта.

- Не доверяйте случайным источникам информации, а случае сомнений в качестве продуктов питания, в том числе риса, обращайтесь в территориальные органы Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подчёркивает, что держит ситуацию на своём контроле.

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