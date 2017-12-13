|
Константин Большаков
13 Декабря, 2017 17:20
Роспотребнадзор ищет пластиковый рис в магазинах
Горсть риса.
Источник: gubdaily.ru
, 13 Декабря - DIXINEWS.
Российскую общественность взволновала информация пользователей социальных сетей, которые заявили о покупке якобы пластикового риса из Китая в ряде торговых сетей. Отреагировать на сообщения пришлось сотрудникам Роспотребнадзора.
Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на ведомство, проверка ведётся в тех субъектах, откуда и поступила информация о подозрительном рисе. Работники службы проводят контрольно-надзорные мероприятия в отношении магазинов и производителей, о которых говорят в ролике. Служба также оценит безопасность продукта.
- Не доверяйте случайным источникам информации, а случае сомнений в качестве продуктов питания, в том числе риса, обращайтесь в территориальные органы Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подчёркивает, что держит ситуацию на своём контроле.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия