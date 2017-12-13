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Константин Большаков
13 Декабря, 2017 14:17
Кремль ответил США пословицей насчёт победы в Сирии
Президент САР Башар Асад и президент РФ Владимир Путин в Сирии.
Источник: kremlin.ru
, 13 Декабря - DIXINEWS.
В Кремле отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что американцы одержали победу над боевиками. В частности, Москва напомнила Вашингтону старую русскую пословицу.
Трамп заявил, что победа над террористами в Сирии принадлежит американским военным, которые теперь преследуют боевиков в других районах страны. На это заявление отреагировали в Кремле и Минобороны. Военное министерство напомнило коллегам из США, что победа над террористами - прежде всего заслуга сирийских правительственных войск.
- У нас говорят: поражение - сирота, а у победы много отцов, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по поводу заявления Дональда Трампа.
Также господин Песков подтвердил, что небольшой контингент российских военных всё же останется в Сирии на базе Хмеймим и в Тартусе.
- Собственно, как и говорил об этом президент, - добавил Песков.
Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл в Сирию, где объявил о победе над террористами и о начале вывода российских войск из страны.
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