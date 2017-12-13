Культура

Константин Большаков
13 Декабря, 2017 13:13

Путин подарил пианино девочке из Удмуртии

Полина и Светлана Кривей в администрации главы и правительства Удмуртии.
Источник: udmurt.ru
#Путин

#музыка

#культура
, 13 Декабря - DIXINEWS.

Школьница обратилась к президенту с просьбой приобрести фортепиано и получила долгожданный подарок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

12 декабря Полина Кривей, жительница деревни Мещеряки Завьяловского района Удмуртии и воспитанница ДШИ №1 города Ижевска получила в подарок от президента РФ Владимира Путин электрическое пианино. Ещё летом она написала главе государства письмо, в котором рассказала о своих успехах в музыке и попросила помочь в приобретении музыкального инструмента.

- В администрации президента России приняли решение помочь Полине, - сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Удмуртии.

В торжественном мероприятии вручения подарка вместе с Полиной участвовали её мать Светлана Кривей и педагог Лариса Писарева. Теперь юные музыканты Ижевска смогут ещё больше времени уделять учёбе, используя современное электрическое пианино от самого главы государства.

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Путин подарил пианино девочке из Удмуртии
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