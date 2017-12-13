Власть

Константин Большаков
13 Декабря, 2017 12:22

Госдума одобрила ежемесячные выплаты семьям с детьми

Госдума одобрила ежемесячные выплаты семьям с детьми.
Источник: comandir.com
#ГосДума

#дети

#денежнаявыплата
, 13 Декабря - DIXINEWS.

В Государственной думе РФ в первом чтении поддержали законопроект, направленный на улучшение демографической ситуации. Семьи с детьми станут получать ежемесячные выплаты.

Второе и третье чтение закона пройдёт 20 и 21 декабря соответственно, подчеркнула председатель профильного думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой.

- Поправки ко второму чтению принимают до 17 декабря, - добавила госпожа Плетнёва.

Доведением денежных средств до регионов займутся Министерство финансов и Министерство труда. Руководитель Минтруда России Максим Топилин также напомнил, что выплаты на первого и второго детей предусмотрены федеральным бюджетом.

В 2018 году на выплаты родителям первенцев выделят почти 21,5 млрд рублей, а уже в 2019 году 55,1 млрд рублей. Ежемесячные выплаты на второго ребёнка будут браться из средств материнского капитала. Только в будущем году деньги за первого ребёнка получат почти 340 тысяч семей.

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