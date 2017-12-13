Госдума одобрила ежемесячные выплаты семьям с детьми

В Государственной думе РФ в первом чтении поддержали законопроект, направленный на улучшение демографической ситуации. Семьи с детьми станут получать ежемесячные выплаты.

Второе и третье чтение закона пройдёт 20 и 21 декабря соответственно, подчеркнула председатель профильного думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой.

- Поправки ко второму чтению принимают до 17 декабря, - добавила госпожа Плетнёва.

Доведением денежных средств до регионов займутся Министерство финансов и Министерство труда. Руководитель Минтруда России Максим Топилин также напомнил, что выплаты на первого и второго детей предусмотрены федеральным бюджетом.

В 2018 году на выплаты родителям первенцев выделят почти 21,5 млрд рублей, а уже в 2019 году 55,1 млрд рублей. Ежемесячные выплаты на второго ребёнка будут браться из средств материнского капитала. Только в будущем году деньги за первого ребёнка получат почти 340 тысяч семей.