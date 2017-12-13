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Константин Большаков
13 Декабря, 2017 12:22
Госдума одобрила ежемесячные выплаты семьям с детьми
Госдума одобрила ежемесячные выплаты семьям с детьми.
Источник: comandir.com
, 13 Декабря - DIXINEWS.
В Государственной думе РФ в первом чтении поддержали законопроект, направленный на улучшение демографической ситуации. Семьи с детьми станут получать ежемесячные выплаты.
Второе и третье чтение закона пройдёт 20 и 21 декабря соответственно, подчеркнула председатель профильного думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой.
- Поправки ко второму чтению принимают до 17 декабря, - добавила госпожа Плетнёва.
Доведением денежных средств до регионов займутся Министерство финансов и Министерство труда. Руководитель Минтруда России Максим Топилин также напомнил, что выплаты на первого и второго детей предусмотрены федеральным бюджетом.
В 2018 году на выплаты родителям первенцев выделят почти 21,5 млрд рублей, а уже в 2019 году 55,1 млрд рублей. Ежемесячные выплаты на второго ребёнка будут браться из средств материнского капитала. Только в будущем году деньги за первого ребёнка получат почти 340 тысяч семей.
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