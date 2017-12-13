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Константин Большаков
13 Декабря, 2017 09:47
Минэкономразвития рассказало об изменении курса рубля в 2018 году
Российский рубль.
Источник: polytika.ru
, 13 Декабря - DIXINEWS.
Руководитель министерства экономического развития Максим Орешкин прокомментировал слухи о возможном падении рубля в будущем году. По мнению специалиста, всё это не соответствует действительности.
Как рассказал Максим Орешкин, на сегодняшний день значение курса рубля близко к фундаментально обоснованному уровню.
- В будущем году, согласно прогнозам, реальный курс рубля значительно не изменится, - подчеркнул министр.
Что касается номинального курса, то это будет зависеть от того, как измениться ситуация на рынках и как поведут себя евро и доллар. При этом ранее ряд специалистов заявлял, что в 2018 году может подорожать нефть.
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