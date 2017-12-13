Финансы

Константин Большаков
13 Декабря, 2017 09:47

Минэкономразвития рассказало об изменении курса рубля в 2018 году

Российский рубль.
Источник: polytika.ru
#рубль

#Минэкономразвития

#финансы
, 13 Декабря - DIXINEWS.

Руководитель министерства экономического развития Максим Орешкин прокомментировал слухи о возможном падении рубля в будущем году. По мнению специалиста, всё это не соответствует действительности.

Как рассказал Максим Орешкин, на сегодняшний день значение курса рубля близко к фундаментально обоснованному уровню.

- В будущем году, согласно прогнозам, реальный курс рубля значительно не изменится, - подчеркнул министр.

Что касается номинального курса, то это будет зависеть от того, как измениться ситуация на рынках и как поведут себя евро и доллар. При этом ранее ряд специалистов заявлял, что в 2018 году может подорожать нефть.

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