Минэкономразвития рассказало об изменении курса рубля в 2018 году

Руководитель министерства экономического развития Максим Орешкин прокомментировал слухи о возможном падении рубля в будущем году. По мнению специалиста, всё это не соответствует действительности.

Как рассказал Максим Орешкин, на сегодняшний день значение курса рубля близко к фундаментально обоснованному уровню.

- В будущем году, согласно прогнозам, реальный курс рубля значительно не изменится, - подчеркнул министр.

Что касается номинального курса, то это будет зависеть от того, как измениться ситуация на рынках и как поведут себя евро и доллар. При этом ранее ряд специалистов заявлял, что в 2018 году может подорожать нефть.