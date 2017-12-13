208 спортсменов могут представить Россию на Олимпиаде

Более двухсот российских спортсменов получили в уходящем году олимпийские лицензии. Благодаря этому они могут отправиться на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее.

Об этом рассказал руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков. Для этой цели в МОК создали специальную рабочую группу, вместе с которой технические вопросы 15 декабря обсудят главы ОКР. Рабочая встреча состоится в Лозанне.

- Ещё часть спортсменов может снять с себя санкции и отправиться на Олимпиаду, если решение Спортивного арбитражного суда будет положительным, - отметил Александр Жуков.

Напомним, накануне ОКР согласился с решением большинства спортсменов о том, чтобы они поехали на Олимпиаду под нейтральным флагом.