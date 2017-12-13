Спорт

Константин Большаков
13 Декабря, 2017 09:14

208 спортсменов могут представить Россию на Олимпиаде

Олимпийские игры в России.
Источник: life.ru
#Олимпиада

#спортсмены

#соревнования
, 13 Декабря - DIXINEWS.

Более двухсот российских спортсменов получили в уходящем году олимпийские лицензии. Благодаря этому они могут отправиться на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее.

Об этом рассказал руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков. Для этой цели в МОК создали специальную рабочую группу, вместе с которой технические вопросы 15 декабря обсудят главы ОКР. Рабочая встреча состоится в Лозанне.

- Ещё часть спортсменов может снять с себя санкции и отправиться на Олимпиаду, если решение Спортивного арбитражного суда будет положительным, - отметил Александр Жуков.

Напомним, накануне ОКР согласился с решением большинства спортсменов о том, чтобы они поехали на Олимпиаду под нейтральным флагом.

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