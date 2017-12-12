Криминал

Константин Большаков
12 Декабря, 2017 17:41

В МВД рассказали о кибернападении на Россию

Совещание с участием замминистра внутренних дел Игоря Зубкова.
Источник: мвд.рф
#МВД

#терроризм

#звонки
Москва, 12 Декабря - DIXINEWS.

В министерстве внутренних дел РФ рассказали о том, кто стоит за волной телефонного терроризма, захлестнувшей Россию с сентября 2017 года. Как оказалось, звонки совершали с ряда других государств.

Из информации, представленной заместителем министра внутренних дел России Игорем Зубковым, следует, что большинство звонков с угрозами поступали из Сирии. Злоумышленники, по словам господина Зубкова, устроили нечто, похожее на кибератаку.

- Также звонки поступали с территории США, Украины, Турции, Канады, Казахстана и Узбекистана, - отметил замминистра. - За прошедший год возбуждено более 2500 тысяч уголовных дел по данным фактам.

С середины сентября в 180 городах России были зафиксированы звонки телефонных террористов, из-за действий которых были эвакуированы порядка 2,5 млн человек из 3,5 тысяч зданий. В результате депутаты Государственной думы решили ужесточить ответственность за подмену номеров при совершении телефонных звонков, чем активно пользовались злоумышленники. Был даже разоблачён нелегальный мобильный оператор.

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